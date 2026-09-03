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Царьград

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Москва возглавила рейтинг популярных туристических регионов лета

Москва возглавила рейтинг популярных туристических регионов лета

Столица собрала более пятой части всех бронирований отелей в стране.Москва стала главным туристическим направлением лета 2026 года, получив 21,1% всех внутренних бронирований гостиниц.

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