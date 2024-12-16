Какая елка лучше…

В этом году я сделала то, о чем лет 5, а тем более 10-15 назад и помыслить не могла. А именно… купила искусственную елкуПочему? На то были веские причины…До этого я всегда рассуждала, порой вслух, так: ну это же всего раз в году! Настоящая елка — это такой кайф! Принёс ее домой, она пахнет лесом и елкой, сразу становится праздничное настроение.