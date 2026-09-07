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Татар-информ

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Минуллина рассказала о результатах работы делегации Татарстана в Дубае

Минуллина рассказала о результатах работы делегации Татарстана в Дубае

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» о работе делегации Татарстана в Дубае на выставке AIM Congress.

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