Посол США: запрет Британии на импорт товаров из Израиля навредит ей

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что британский запрет на импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу может негативно сказаться на экономике Великобритании.
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