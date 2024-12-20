Лауреатом премии «Тульский бизнес» стала компания «Солид»

За хрустальной статуэткой на сцену поднялся директор представительства компании Александр Рассохин. Вручил награду советник председателя Тульской областной Думы и член Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури.
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