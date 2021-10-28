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В Воронежской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудниками ОМВД России по Лискинскому району пресечен  сбыт наркотических средств. Полицейские получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель  занимается сбытом наркотиков бесконтактным способом на территории Воронежской области путем оборудования тайников.

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