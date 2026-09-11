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В Алтайском крае впервые пройдет проект для молодых музыкантов с участием профессоров ведущих вузов России

В Алтайском крае впервые пройдет проект для молодых музыкантов с участием профессоров ведущих вузов России

С 14 по 16 сентября 2026 года в Алтайском крае впервые пройдут мероприятия общероссийского творческого проекта «Деятели искусств – молодым дарованиям России».

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