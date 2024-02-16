Свыше 100 беременных проконсультировались с врачом онлайн в Подмосковье в 2023 году

Беременные могут онлайн проконсультироваться с врачом в Подмосковье. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, пообщаться с психологом, а также пройти подготовку к рождению ребенка и многое другое.
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