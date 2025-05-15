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LentaMsk.RU

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Стало известно, за какие растения на участке могут оштрафовать

Речь идет о маке снотворном, конопле, шалфее, розе гавайской, голубом лотосе, мимозе хостилис и ипомее трехцветной, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной […] The post Стало известно, за какие растения на участке могут оштрафовать first appeared on LentaMsk.

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