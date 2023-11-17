Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге на второе слушание по делу.
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