5 вкуснейших десертов, которые подсластят жизнь тем, кто ограничивает себя в мучном

Жизнь без мучного: выбираем правильные десерты. Жизнь без сладкого никому не пожелаешь. Как же быть, если уже принято правильное решение свести к минимуму или и вовсе отказаться от сдобной выпечки, ведущей к избыточному весу и гипертонии? Сладкое помогает организму вырабатывать эндорфины - гормоны счастья.