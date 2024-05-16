Остатки маткапитала могут начать выдавать россиянам на руки. 🤰🤰🤰 Такое решение сейчас рассматривает Минтруд.
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Остатки маткапитала могут начать выдавать россиянам на руки. 🤰🤰🤰 Такое решение сейчас рассматривает Минтруд.