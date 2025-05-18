Партеногенез: может ли он стать новым этапом в репродукции человека?

Партеногенез представляет собой уникальный вид полового размножения, при котором новый организм развивается исключительно из женской половой клетки, то есть яйцеклетки, без участия мужской половой клетки — сперматозоида.
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