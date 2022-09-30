Страны ЕС совершенно не готовы ввести лимит цен на газ РФ

Страны ЕС даже не приблизились к договоренности о введении лимита цен на российский газ. “По вопросу ограничений цен на данный момент нет ничего даже близкого к консенсусу”, — заявил агентству Reuters высокопоставленный европейский дипломат.
Страны ЕС даже не приблизились к договоренности о введении лимита цен на российский газ. “По вопросу ограничений цен на данный момент нет ничего даже близкого к консенсусу”, — заявил агентству Reuters высокопоставленный европейский дипломат.
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