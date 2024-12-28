Зеленскому наплевать на Украину и ее народ! Он действует по указке Запада и суть его обогащения и богатой жизни в дальнейшем, насколько точно он будет исполнять все указания Запада.

Гарибян Сусанна

А нам наплевать на Зеленского. Словакия нам тоже не брат и не сестра, у неё свои интересы, которые без России потерпят крах. Пусть грызутся, а мы будем делать то, что делаем в интересах России.