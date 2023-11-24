Внучке ветерана ВОВ передали орден Красной Звезды

КАЛУГА, 24 ноября, ФедералПресс. В Большом зале Инновационного культурного центра города Калуги собрались 200 поисковиков из 61 региона страны, чтобы подвести итоги работы и обсудить планы на следующий год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии