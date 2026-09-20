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Царьград

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«Металлург» разгромил лидера ВХЛ «Югру» со счетом 4:0

«Металлург» разгромил лидера ВХЛ «Югру» со счетом 4:0

Новокузнецкий «Металлург» нанес крупное поражение лидеру турнира — ханты-мансийской «Югре». Встреча прошла на льду «Арены Короленко» и завершилась со счетом 4:0.

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