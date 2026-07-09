Хочу 80 тысяч: жители России назвали комфортную пенсию

По данным опроса жители России оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей в месяц. При этом 70 % опрошенных беспокоятся о жизни на пенсии, а большинство не откладывает деньги на старость из‑за нехватки средств.
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