Тюменцам разрешили ходить в лес

При этом в настоящее время в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом находятся разведение открытого огня на дачах, садовых участках, в лесах С 8 июня за нарушение правил пожарной безопасности ужесточено наказание.
При этом в настоящее время в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом находятся разведение открытого огня на дачах, садовых участках, в лесах С 8 июня за нарушение правил пожарной безопасности ужесточено наказание.
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