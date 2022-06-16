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Тюменцам разрешили ходить в лес

Тюменцам разрешили ходить в лес

При этом в настоящее время в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом находятся разведение открытого огня на дачах, садовых участках, в лесах С 8 июня за нарушение правил пожарной безопасности ужесточено наказание.

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