СК завел уголовное дело на члена украинского нацбата, пытавшегося попасть в Крым

Следователи возбудили уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»).
Следователи возбудили уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»).
Свежие комментарии