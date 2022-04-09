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СК завел уголовное дело на члена украинского нацбата, пытавшегося попасть в Крым

СК завел уголовное дело на члена украинского нацбата, пытавшегося попасть в Крым

Следователи возбудили уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»).

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