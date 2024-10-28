В Ингушетии задержан преступник, обвиняемый в особо тяжких преступлениях

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который был объявлен в международный розыск за пособничество террористической организации, 28 октября сообщает пресс-служба МВД по республике.
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