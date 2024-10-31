В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять в первом чтении проект закона, наделяющий субъекты РФ правом вводить скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.