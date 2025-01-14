270 квот на ЭКО по госпрограмме выделены в Карагандинской области

В 2025 году в Карагандинской области 270 семей получат возможность стать родителями, воспользовавшись бесплатными услугами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе обязательного социального медицинского страхования.
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