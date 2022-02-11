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Видео: Таинственный город в Африке, которому 200 000 лет, и другие открытия археологов

Видео: Таинственный город в Африке, которому 200 000 лет, и другие открытия археологов

Каждый год археологи сталкиваются с новыми витками ушедшей истории, которые находят на раскопках. Автор видеоролика рассказывает о нескольких ценных открытиях, которые пролили свет на события прошлого или породили еще больше волнующих вопросов.

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