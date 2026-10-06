«Украина в заднице по пяти вариантам»: переобувшийся террорист Гончаренко*, депутат Верховной Рады, объяснил, почему Украина накануне грандиозного шухера Депутат-террорист Рады Гончаренко*: Украина проигрывает по пяти вариантам Стоило уничтожить на Украине металлургию, перекрыть зерновой экспорт и начать бить по мостам, как в стране тут же развернулись немыслимые ранее дискуссии о мире с Россией даже ценой уступок.
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К кому он обращается что "надо срочно прекращать разговоры о «войне до победного конца» и идти на уступки"?
Киевские власти вряд ли пойдут на организацию выборов, а если так, то зря старается, европейским "кукловодам" его доводы безразличны, как и судьба граждан Украины.
Когда еще был жив И.В. Сталин я прочитал в его брошюре по случаю испытания первой атомной бомбы обращение к Западным странам: "Не суйте свое свинное рыло в наш Советский огород!" Это обращение актуально и в настоящее время.
Боевой петух раскукарекался.
1) Гончаренко одиозный персонаж… Но сказал всё правильно. Я бы еще добавил 2-3 пункта. Этот конфликт нужен Западу. Во-первых полякам. Они хотят вернуть свои некогда польские города Львов, Стрый, Станислав, Ровно, Луцк… Хотят вернуть себе всю Западную Украину. Понимают, что пока Украина поддерживает дружеские отношения с Россией, Польше нечего рассчитывать на возвращение своих земель. Поэтому, польские политики все сделали, чтобы нас рассорить.
2) Во-вторых, конфликт выгоден США. Им конфликт с Украиной нужен был, чтобы Россия в нем увязла, а рост её экономики если не остановился, то хотя бы замедлился на какое-то время. Да и на восстановление украинской промышленности после прекращения военных действий будут затрачены колоссальные средства. В-третьих, Германия желает добиться реванша над Россией. Если бандеровцы этого желают, Германия тем более.
3) Подсуетились и остальные страны Европы: Франция, Италия, Швеция, Финляндия... Никто не хочет опоздать к разделу России. Даже Украина надеялась, что её армия в обозе наступающих армий НАТО сможет заняться своим любимым делом, мародерством, грабежами и убийством русских. Европа надеялась, что к войне с Россией присоединится США. Но американцы воевать вместо европейцев большого желания не испытывают. А, пока что бьют Украину. Она, как дрова в костер войны, расходный материал в чужих интересах. Вот Гончаренко, не иначе как своей пятой точкой, почувствовал, что для Украины все может кончиться плачевно.
ДЕРЬМО ПРОСНУЛОСЬ.....И ПОНЕСЛО.....
Типичная помесь хохлятская - тут и Мазепа, тут и Власов, тут и Геббельс, тут и Зеленский......кого тут только нет , в этом Гончаренко. Неужели братья?