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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об учреждении Дня хоккея: «Праздник должен чем-то подкрепляться. Если нас опять будут кормить перспективами, что мы сейчас вернемся и выиграем все, что можно – это не очень»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об утверждении Дня хоккея в стране. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря.

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