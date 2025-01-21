Прозектор и перестройка: Трамп подписал первые указы и готовится к новым мерам

47-й президент США и его соратники неоднократно заявляли о необходимости действовать быстро. Поэтому практически сразу после вступления в должность Трамп приступил к реализации задуманных и заранее подготовленных инициатив.
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