Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России Французское оборонное ведомство подготовило проект нового военного бюджета.
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