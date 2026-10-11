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Мы соседи по планете

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Сто лет в обед: как стирали, убирали и готовили женщины в 19 и начале 20 века

Сто лет в обед: как стирали, убирали и готовили женщины в 19 и начале 20 века

Мы постоянно имеем дело с непрекращающимся прогрессом, изменениями и дополнениями в сфере технологий — в частности, это новые и, конечно же, лучшие версии мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов.

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