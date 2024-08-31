С 26 по 31 августа на Вахтанговской сцене состоялись гастроли Архангельского театра драмы им.М.В.Ломоносова Открытие гастролей предварила выставка «Горячее сердце русского севера» - совместный проект Архдрамы и Русского географического общества, представившего фотографии разных лет конкурса «Самая красивая страна», посвящённые Архангельскому краю.
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