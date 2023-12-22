В университете на Образцова состоится Демодень

В Российском университете транспорта в Марьиной роще 26 декабря с 10:00 до 13:00 состоится Демодень. В рамках мероприятия будут представлены лучшие студенческие проекты осеннего семестра 2023/2024 учебного года.
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