ВСУ пытались удержать Великую Новосёлку силами террористического батальона

Командование украинской армии пыталось удержать Великую Новосёлку в Донецкой Народной Республике (ДНР) силами 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
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