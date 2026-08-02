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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Бросок у Мэттьюса. Он может забить почти с любой точки на площадке»

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна хотел бы бросать по воротам так, как капитан « Торонто » Остон Мэттьюс .

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