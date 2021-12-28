Berg PRESS

414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Да ладно... я Болгарию вспомнил...  Приезжал ихний премьер, думал что проблеет то-сё про братские народы, историческу...Депутат Рады Кива...
  • Severyanin
    Вот смотришь на этого, вроде бы взрослого мужика, и хочется послать его лесом. Он, оказывается, не против встречи с П...ETV+: глава Эстон...
  • Александр
    А Попова у нас специалист.......Неформальные поси...

Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам

Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх