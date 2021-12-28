Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Свежие комментарии