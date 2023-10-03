В Белом доме рассказали, когда контрнаступление ВСУ станет тяжелым

Наступление холодов через шесть-восемь недель сделает попытки контрнаступления украинской армии тяжелее, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 3 октября в ходе брифинга.
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