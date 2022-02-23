За прошедшие сутки в Челябинской области 22 человека скончалось от ковида

Медики напоминают о важности вакцинации. С приходом нового штамма «Омикрон» многие воинствующие антипрививочники закричали: «А мы что говорили, ослабевает вирус, ему нас не победить!».
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