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Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обсудил ситуацию вокруг Украины и поблагодарил бразильского коллегу за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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