Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обсудил ситуацию вокруг Украины и поблагодарил бразильского коллегу за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии