СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет

ИМ

Ильдус Мамлеев

Взгляд на СВО какой-то писсимистический. 1. Навести хаос на всей территории Украины, закошмарить их ракетами и беспилотниками камикадзе. 2. Начать охоту на лидерами Украины всех уровней, по всему миру (жёсткое физическое устранение). Лишить ВСУ командиров, уничтожать всех натовских офицеров. 3.Наводить территорию Украины ДРГ, вести подрывную деятельность, пуская эшелон под откос. 4. На ЛБС уничтожать всех кто оказывает сопротивление, ковровыми бомбардировками, термобарическими зарядами. При этом постоянно предлагать солдатам сдаваться в плен если жить хотят. 5. Всячески поощрять всякие недовольства в стане врага и среди гражданского населения. 6. Набирать наёмников по всему миру на контрактной основе, с предоставлением в дальнейшем гражданства РФ (строить в большом количестве как МКД, так и целые населённые пункты, индивидуального жилья, с полной социальной структурой, школы, детсадики колхоз и совхозы). 7. Привлечь войска из Северной Кореи и Китая (им тоже нужно военного опыта набираться, обкатать свою технику в реальных боевых условиях). 8. Разобраться внутри России с 5 колонной, в кротчайшие сроки, с помощью возрождения СМЕРШа (или организации выполняющие её функции как внутри страны так и за рубежом). Как то вот так. Когда займёмся необходимые нам территории, народ быстро перестроится, Чечня тому пример.