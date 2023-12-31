Политнавигатор «Путин дал полный карт-бланш военным» – в Киеве готовят к сдаче территорий сразу на нескольких направлениях Переход ВСУ к «стратегической обороне» подразумевает под собой выравнивание линии боевого соприкосновения с выводом войск на более выгодные позиции, как это делали русские, когда оставляли Херсон.
СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Взгляд на СВО какой-то писсимистический. 1. Навести хаос на всей территории Украины, закошмарить их ракетами и беспилотниками камикадзе. 2. Начать охоту на лидерами Украины всех уровней, по всему миру (жёсткое физическое устранение). Лишить ВСУ командиров, уничтожать всех натовских офицеров. 3.Наводить территорию Украины ДРГ, вести подрывную деятельность, пуская эшелон под откос. 4. На ЛБС уничтожать всех кто оказывает сопротивление, ковровыми бомбардировками, термобарическими зарядами. При этом постоянно предлагать солдатам сдаваться в плен если жить хотят. 5. Всячески поощрять всякие недовольства в стане врага и среди гражданского населения. 6. Набирать наёмников по всему миру на контрактной основе, с предоставлением в дальнейшем гражданства РФ (строить в большом количестве как МКД, так и целые населённые пункты, индивидуального жилья, с полной социальной структурой, школы, детсадики колхоз и совхозы). 7. Привлечь войска из Северной Кореи и Китая (им тоже нужно военного опыта набираться, обкатать свою технику в реальных боевых условиях). 8. Разобраться внутри России с 5 колонной, в кротчайшие сроки, с помощью возрождения СМЕРШа (или организации выполняющие её функции как внутри страны так и за рубежом). Как то вот так. Когда займёмся необходимые нам территории, народ быстро перестроится, Чечня тому пример.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Путин должен прислушаться к гласу народа,а это национализировать ёмкие производства:металлургия,машиностроение, энергетика. И второе выгнать всех либероидов из кремлёвских кресел,т.к. они затянут конфликт до такой степени,что страна может потерпеть сокрушительное поражение. Уже сейчас они меняют тактику, Авдеевка тому пример,до сих пор ее одолеть наши не могут. Вот таких укрепрайонов настроят и что дальше,будут лупить по нашим городам и вылазками ДРГ и принудить их к капитуляции будет проблематично.
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1 час.
Леонид Руси
Самые умные хохлы давно сбежали в Россию... И здесь годами живут на постоянной основе. Поглупее... убежали в Канаду и Гейропу... А самые тупорылые сражаются за мировое буржуинство и за фюрера Зелю )))
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1 час.
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