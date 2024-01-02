«Своим детям мужчина подарил дорогие гаджеты, а моей дочке – коробку пластилина!» – обижается Ксения— С Кириллом мы познакомились больше года назад, сразу испытали взаимную симпатию, начались отношения, – рассказывает двадцатидевятилетняя Ксения.
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