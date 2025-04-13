Кризис на рынке недвижимости. Количество проданных квартир сократилось

Кризис на рынке недвижимости. По данным Агентства государственных услуг, количество сделок купли-продажи квартир в первом квартале сократилось на 30 процентов по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.
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