США возобновили поставки оружия Украине после перерыва

Команда 47-го президента США временно останавливала поставки оружия на Украину. Снаряды и технику из этих пакетов помощи одобряла еще предыдущая администрация Белого дома, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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