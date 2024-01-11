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Западные трейдеры торгуют контрактами на нефть по 110 долларов за баррель

Западные трейдеры торгуют контрактами на нефть по 110 долларов за баррель

В то время как цены на нефть в течение нескольких последних недель прошлого года изо всех сил пытались подняться выше 80 долларов за баррель, некоторые трейдеры делают ставку на то, что ранней весной нефть достигнет 110 долларов за баррель.

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