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Медведчук призвал создать трибунал по Украине на базе ШОС или БРИКС

Медведчук призвал создать трибунал по Украине на базе ШОС или БРИКС

В ситуации, когда своими действиями страны Запада фактически открыли «юридический фронт» против России, следует рассмотреть вариант создания на базе ШОС, БРИКС или других неангажированных международных площадок Международного трибунала для расследований преступлений, совершенных украинскими властями в период с 2014 года, написал в своей статье для газеты «Известия» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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