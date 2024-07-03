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Александр Невзоров* сделал резкое заявление после конфискации имущества в России

фото: На этом фоне военкор рассказал, как нужно поступить с имуществом Невзоровых*. Журналист Александр Невзоров*, выступивший против СВО и уехавший из России, резко высказался о решении по конфискации своего имущества в России.

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