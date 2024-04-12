Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию из-за болезни Кейт Миддлтон

Таблоид Daily Mail информировал о нарушении Кенсингтонским дворцом многолетней традиции. Речь идет об открытых, которые были отправлены в ответ на письма людей со всего мира с пожеланиями выздоровления, адресованными Кейт Миддлтон.
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