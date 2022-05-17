Юные Пегова, Снаткина и еще 13 архивных фото знаменитостей

Кажется, что мы и так знаем многих артистов в молодости - помним старые фильмы с их участием. Но оказывается, та же Надежда Румянцева просто выглядела очень юной, а ей было за 30, когда она снималась в фильмах "Девчата" и "Королева бензоколонки".