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Закон и Порядок

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"Этот пенсионер, безусловно, герой. Его однозначно надо наградить за то, что остановил преступника."

"Этот пенсионер, безусловно, герой. Его однозначно надо наградить за то, что остановил преступника."

Пишут, что это Щелково, Подмосковье. Впрочем,это могла быть только Москва. И любой другой город, где у нас тысячи ценных иностранных специалистов шляются без дела по улицам, по пути из чайханы в клуб ММА "для своих".

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