РФ не видит перспектив для взаимодействия БРИКС с недружественными странами

Присущее недружественным странам стремление к миропорядку, основанному на правилах, согласованных узким кругом, фундаментально противоречит базовым ценностям БРИКС и объективным процессам формирования новой многополярной системы глобального управления, заявили «Известиям» в МИД РФ.
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