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SPLETNIK

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"Всё равно не застёгивается". Ксения Собчак раскрыла свой вес после похудения

"Всё равно не застёгивается". Ксения Собчак раскрыла свой вес после похудения

Ксения Собчак раскрыла свой вес после того, как в конце прошлого года заявила, что похудела на семь килограммов.

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