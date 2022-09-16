Искусственный интеллект снял полнометражный фильм

Немцу Фабиану Штельцеру удалось "заставить" искусственный интеллект снять полнометражный фильм. Экспериментатор из Германии пояснил, что в киноленте "Соль" всё создано искусственным интеллектом, за исключением голоса, который принадлежит ему.